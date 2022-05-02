Шлеменко: кто-то считает, что Союз ММА — личная организация Фёдора. Но это наше общее дело

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко высказался по поводу конфликта с Фёдором Емельяненко.

«В последнее время поступило много звонков от СМИ. Просят прокомментировать слова Фёдора в мой адрес. Я решил не давать десять интервью направо и налево, как говорит Фёдор, а ответить в своём блоге как настоящий блогер.



Хотелось бы прояснить для тех, кто, как и Фёдор, не понимает, как это работает. Мне звонят журналисты, просят ответить на различные вопросы — я отвечаю. Конечно, можно отгородиться от всех, спрятаться, ни с кем не общаться — и пусть потом люди сами думают, что же означает твоё молчание. Кому-то, может быть, так удобнее.



Я живу по-другому. Если ко мне есть вопросы, а у меня есть время или мне интересна тема, я с удовольствием отвечу. И не вижу в этом ничего зазорного. И если людей интересует моё мнение, то они получают информацию из моих интервью, а не с чьих-то слов за спиной или из какой-то личной переписки, кем-то слитой в СМИ.



Меня спросили про Союз ММА — и я ответил. В этой ситуации я не поддерживаю ни Фёдора, ни Радмира — я просто хочу понять логику Фёдора. Со слов Фёдора, он оправдывал ошибки Радмира его неопытностью. Значит, с его слов получается, что последние три года одной из самых популярных спортивных федераций в России руководил неопытный человек? Так а кто его туда назначил? Сам Фёдор. Или Радмир сначала был опытным, а потом стал неопытным?



Вот такие истории и бьют по репутации Союза ММА и нашего вида спорта в целом. Почему меня это так интересует? Да потому, что я считаю, что Союз ММА – это наша общая организация. Если кто-то считает, что это организация лично Фёдора или Радмира, то пускай. Я, наверное, такой наивный, но я считаю это нашей общей организацией.



Потому что уже долгое время я занимаюсь развитием ММА в Омске, да и в России в целом. Я нашёл партнёров, которые меня поддержали, — и мы открыли школу «Шторм». Сейчас у нас 13 филиалов по стране: Омск, Тюмень, Курган, Новосибирск, Красноярск, Ачинск, Камчатка… У нас тренируются несколько тысяч детей. Мы одни из первых, кто стал проводить детский турнир — как только Союз ММА разрешил их проводить с 12 лет. Участие бесплатное, без взносов. Мы основали профессиональную команду, сделали свой промоушен — и многие ребята получили возможность заработать. И судейские бригады Союза ММА тоже работают у нас на турнирах.



Конечно, можно было всё это не делать. Можно было заниматься своей карьерой и карьерой нескольких близких к себе ребят, а остальные пусть барахтаются, как хотят. Кто-то так и делает. Но я всегда был за общее. И если кого-то это раздражает — тогда извините», — сказал Шлеменко в своём телеграм-канале.