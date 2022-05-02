Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Романов бросил вызов Джону Джонсу

Александр Романов бросил вызов Джону Джонсу
Комментарии

Молдавский боец Александр Романов рассказал о том, что он хотел бы провести бой с американцем Джоном Джонсом.

«Я слышал, что Джон Джонс хочет вернуться в игру. Это будет очень хороший бой, потому что у него тоже очень хорошая борьба, и это будет очень интересное противостояние в UFC», – приводит слова Романова MMAFighting.

В ночь с 30 апреля на 1 мая мск проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 53. В рамках предварительного карда молдавский боец Александр Романов встретился с американцем Чейзом Шерманом.

Бой завершился победой Романова в первом раунде болевым приёмом. В результате молдавский боец одержал 16-ю победу в 16 боях в смешанных единоборствах.

Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022