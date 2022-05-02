Александр Романов бросил вызов Джону Джонсу

Молдавский боец Александр Романов рассказал о том, что он хотел бы провести бой с американцем Джоном Джонсом.

«Я слышал, что Джон Джонс хочет вернуться в игру. Это будет очень хороший бой, потому что у него тоже очень хорошая борьба, и это будет очень интересное противостояние в UFC», – приводит слова Романова MMAFighting.

В ночь с 30 апреля на 1 мая мск проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 53. В рамках предварительного карда молдавский боец Александр Романов встретился с американцем Чейзом Шерманом.



Бой завершился победой Романова в первом раунде болевым приёмом. В результате молдавский боец одержал 16-ю победу в 16 боях в смешанных единоборствах.

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