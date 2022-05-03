«Я был бы не против». Оливейра рассказал, в каком случае подерётся с Чимаевым

Чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра рассказал, что не исключает поединок с Хамзатом Чимаевым.



«Он хороший, серьёзный боец. Он пришёл, чтобы делать свою историю в UFC, как и я. Конечно, если будет возможность, я был бы не против с ним подраться. Побороться с Хамзатом? Если будет такая возможность, почему нет? Если вы хотите видеть меня с Хамзатом в джиу-джитсу, самбо, грэпплинге, борьбе, почему нет? Мы сюда пришли, чтобы сделать историю. Если мне заплатят очень хорошо, почему нет? Мы пришли сюда, чтобы драться, выигрывать и делать деньги – это реальность», – приводит слова Оливейры YouTube-канал OCTAGON TV inc.

Напомним, в ближайшие выходные Оливейра встретится с американцем Джастином Гэтжи в чемпионском поединке лёгкого дивизиона.