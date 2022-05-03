«Я был бы не против». Оливейра рассказал, в каком случае подерётся с Чимаевым
Поделиться
Чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра рассказал, что не исключает поединок с Хамзатом Чимаевым.
«Он хороший, серьёзный боец. Он пришёл, чтобы делать свою историю в UFC, как и я. Конечно, если будет возможность, я был бы не против с ним подраться. Побороться с Хамзатом? Если будет такая возможность, почему нет? Если вы хотите видеть меня с Хамзатом в джиу-джитсу, самбо, грэпплинге, борьбе, почему нет? Мы сюда пришли, чтобы сделать историю. Если мне заплатят очень хорошо, почему нет? Мы пришли сюда, чтобы драться, выигрывать и делать деньги – это реальность», – приводит слова Оливейры YouTube-канал OCTAGON TV inc.
Напомним, в ближайшие выходные Оливейра встретится с американцем Джастином Гэтжи в чемпионском поединке лёгкого дивизиона.
Комментарии
- 3 мая 2022
-
14:26
-
13:31
-
12:40
-
11:26
-
10:17
-
09:10
-
07:47
-
04:20
-
00:48
-
00:07
- 2 мая 2022
-
22:47
-
20:33
-
20:13
-
18:48
-
17:26
-
16:20
-
15:34
-
14:59
-
13:12
-
12:30
-
11:47
-
10:59
-
09:28
-
08:55
-
07:58
-
00:26
- 1 мая 2022
-
23:20
-
22:24
-
21:29
-
20:11
-
19:41
-
18:23
-
17:17
-
16:33
-
16:09
Партнерский контент