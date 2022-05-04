Абдель-Азиз — о Ковингтоне: если ему нравятся мужчины, я его не осуждаю

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз высказался об американском бойце смешанных единоборств Колби Ковингтоне.



«Мне кажется, ему комфортно наедине с собой. Не думаю, что ему нравятся женщины. Я искренне верю, что этот парень не любит женщин. Чёрт возьми, нет. Но если ему нравятся мужчины, я его не осуждаю. Да, я полагаю, что он гей», — сказал Абдель-Азиз в подкасте Champ and The Tramp.



Последний бой Ковингтон провёл на турнире UFC 272, где ему противостоял соотечественник Хорхе Масвидаль. Победу по его итогам единогласным решением судей праздновал Колби. Для него эта виктория стала 17-й в ММА, также на его счету 3 поражения. Для Масвидаля поражение стало 16-м.

Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем:

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