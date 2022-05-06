Боец ММА Асхаб Магомедов попал в ДТП с блогером Некоглаем. Водитель другой машины погиб

Боец смешанных единоборств Асхаб Магомедов стал соучастником резонансного ДТП в Москве. Он находился в автомобиле Porshe с известным блогером и стримером Некоглаем, когда в их машину врезался другой участник инцидента, который вылетел на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

Со слов блогера, он получил сотрясение мозга, его девушка различные ушибы, а боец ММА Магомедов – рассечение. В результате виновник ДТП скончался на месте происшествия от тяжёлых полученных травм. Он оказался заблокирован в искорёженном автомобиле. Со слов всё того же Некоглая виновник инцидента двигался на каршеринговом автомобиле, предположительно, со скоростью около 100 км/ч.

Отмечается, что среди других участников ДТП оказался отечественный автомобиль марки «Газель», который был задет машиной блогера после столкновения с виновником.