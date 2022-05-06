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Евгений Тищенко: в связи с политической ситуацией развиваться стало ещё сложнее

Евгений Тищенко: в связи с политической ситуацией развиваться стало ещё сложнее
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Известный российский боксёр, чемпион ОИ-2016 Евгений Тищенко поделился воспоминаниями о неудачном бое с Табисом Мчуну. 27 марта 2021 года Тищенко проиграл Мчуну единогласным судейским решением, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

«Конечно, это поражение на меня сильно повлияло — и сейчас влияет. Но я сделал хорошие выводы в плане жизни. Хотя в формате карьеры это меня отбросило на пару лет назад, конечно. Теперь, в связи с политической обстановкой, развиваться стало ещё сложнее. Если бы я тогда победил Мчуну, сейчас находился бы на лидерских позициях. А так получается, что почти топчусь на месте.

После того боя я сразу переехал в Екатеринбург — сразу с семьёй. Условия здесь хорошие, зал рядом, ничего не отвлекает. Когда в Москве занимался, были сложности с залом, дорогой и спарринг-партнёрами. Поэтому решил всё поменять, глобально», — рассказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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