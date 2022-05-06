Хамзин после победы обратился к Петру Яну
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Российский боец ММА Ильяс Хамзин обратился к соотечественнику Петру Яну после очередного боя. Хамзин на турнире RCC 11 провёл поединок с Виктором Фигейредо. Он завершился уже через 58 секунд после начала, Хамзин победил нокаутом.
«Всем спасибо, кто переживает и болеет. Спасибо моей команде и руководству, спасибо тебе, Пётр Ян. Если бы не ты, меня бы здесь не было», — передаёт слова Хамзина корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
В главном поединке вечера встретятся Иван Штырков и Михаил Колобегов.
Что касается Яна, то он в последнем поединке уступил американцу Алджэмейну Стерлингу. Бой-реванш соперников закончился победой Стерлинга решением судей. После завершения поединка Ян заявил, что считает результат несправедливым.
Новость по темеИльяс Хамзин нокаутировал Виктора Фигейредо за 58 секунд
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