Ильяс Хамзин нокаутировал Виктора Фигейредо за 58 секунд

На турнире RCC 11 в Екатеринбурге завершился бой Ильяса Хамзина и Виктора Фигейредо. Боец клуба «Архангел Михаил» Хамзин нокаутировал Фигейредо менее чем за минуту.

В главном поединке вечера состоится бой Ивана Штыркова и Михаила Колобегова.

Ранее перед стартом турнира прошла церемония взвешивания. Результаты:

До 61,2 кг

62,9 кг | Артём Белах (7-1), Краснодар, Россия

63,0 кг | Никита Балтабаев (10-7), Омск, Россия



До 93 кг

93,2 кг | Николай Коваленко (5-0), Екатеринбург, Россия

96,30 кг | Дастан Элдиярбек Уулу (3-2), Ош, Киргизия



До 77,1 кг

77,35 кг | Александр Васильев (7-1-1), Владикавказ, Россия

77,55 кг | Владимир Лубко (5-6), Майкоп, Россия



До 77,1 кг

79,85 кг | Михаил Дорошенко (9-2), Новосибирск, Россия

79,65 кг | Эдуардо Руфиньо (11-5), Куритиба, Бразилия



93+ кг

108,3 кг | Сергей Билостенный (9-2), Санкт-Петербург, Россия

117,5 кг | Фернандо Родригес-мл. (13-6), Сан-Паулу, Бразилия



До 70,3 кг

70,75 кг | Александр Грозин (17-4-1), Талица, Россия

71,75 кг | Андрей Аугусто (12-3-1), Карангола, Бразилия



До 77,1 кг

77,0 кг | Борис Медведев (13-2), Екатеринбург, Россия

77,45 кг | Эдналдо Джуниор Маркес (11-3), Бао де Сао Жоао, Бразилия



До 77,1 кг

77,35 кг | Ильяс Хамзин (9-2), Екатеринбург, Россия

77,60 кг | Виктор Фигейредо (12-4), Гуарульос, Бразилия



До 70,3 кг

70,4 кг | Тимур Нагибин (19-6), Екатеринбург, Россия

70,2 кг | Джон Макапа Тейшейра (24-6-2), Макапа, Бразилия



93+ кг

122,0 кг | Кирилл Корнилов (12-0-1), Санкт-Петербург, Россия

118,4 кг | Луис Энрике (13-7), Рио-де-Жанейро, Бразилия



До 83,9 кг

86,0 кг | Михаил Рагозин (19-5), Екатеринбург, Россия

86,0 кг | Михаил Аллахвердян (11-3), Ростов-на-Дону, Россия



До 83,9 кг

84,4 кг | Арсений Смирнов (11-1), Екатеринбург, Россия

83,8 кг | Ясубей Эномото (21-13), Цюрих, Швейцария



До 93 кг

93,45 кг | Иван Штырков (19-2-1), Екатеринбург, Россия

93,45 кг | Михаил Колобегов (13-3), Ростов-на-Дону, Россия