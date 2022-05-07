Бейдер победил Конго и защитил титул чемпиона Bellator в тяжелом весе
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Завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 280. В главном событии вечера американский боец Райан Бейдер встретился с французом французом Шейком Конго.
Бой завершился победой Бейдера единогласным решением судей.
Таким образом, Бейдер защитил титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Американец одержал 33-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету семь поражений.
Напомним, в январе 2019 года Бейдер нокаутировал российского бойца Фёдора Емельяненко. Бой завершился на 35-й секунде после того, как американец отправил Емельяненко в нокаут. Ранее Емельяненко говорил, что хотел бы провести реванш с Бейдером.
Конго, в свою очередь, потерпел 12-е поражение в карьере. Также на его счету 31 победа в смешанных единоборствах.
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