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Бейдер победил Конго и защитил титул чемпиона Bellator в тяжелом весе

Бейдер победил Конго и защитил титул чемпиона Bellator в тяжелом весе
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Завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 280. В главном событии вечера американский боец Райан Бейдер встретился с французом французом Шейком Конго.

Бой завершился победой Бейдера единогласным решением судей.

Таким образом, Бейдер защитил титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Американец одержал 33-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету семь поражений.

Напомним, в январе 2019 года Бейдер нокаутировал российского бойца Фёдора Емельяненко. Бой завершился на 35-й секунде после того, как американец отправил Емельяненко в нокаут. Ранее Емельяненко говорил, что хотел бы провести реванш с Бейдером.

Конго, в свою очередь, потерпел 12-е поражение в карьере. Также на его счету 31 победа в смешанных единоборствах.

Bellator 2022. Bellator 280, Париж, Франция
Райан Бейдер - Шейк Конго
07 мая 2022, суббота. 00:40 МСК
Не началось
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