Сен-Пьер — о весогонке Оливейры: это может негативно сказаться, если бой будет длинным

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер прокомментировал инцидент, в который попал чемпион организации в лёгком весе Чарльз Оливейра. Он не смог уложиться в весовую категорию на взвешивании перед боем с Джастином Гэтжи. Из-за этого бразилец лишится титула чемпиона организации.



«Возможно, это произошло, потому что он болел, или из-за отравления. Понимаете, есть много факторов, которые могут повлиять. Иногда людям хочется рассуждать о чём-то, не имея фактов. Я лишь говорю, что нам неизвестно всё, что происходило.



Я не думаю, что причиной этого стала нехватка профессионализма. Но, как мне кажется, эта ситуация опасна для Оливейры. Когда ты не укладываешься в лимит, пытаешься резко снизить вес. Он выжимал из себя максимум. Возможно, сейчас его организм в плохом состоянии. Особенно если он пройдёт несколько раундов. В долгом бою это может сказаться», — цитирует Сен-Пьера BloodyElbow.

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