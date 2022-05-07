«Я буду ещё в 10 раз лучше». Оливейра высказался о проваленной весогонке

Чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра заявил, что проваленная весогонка не повлияет на его настрой в поединке с Джастином Гэтжи. Накануне, 6 мая, бразилец не смог сделать вес, превысив лимит на 200 граммов. Из-за этого он лишится чемпионского титула.



«Если кто-то думает, что это меня выбьет из колеи, то нет. Вы увидите Чарльза, который будет в 10 раз лучше. Я готов к этому. Имя чемпиона — Чарльз Оливейра! И никакое другое», — цитирует Оливейру MMA Fighting.

Бой состоится в ночь на 8 мая на стадионе «Футпринт Центр» в Финиксе (США).



Напомним, Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив американца Майкла Чендлера. Последний бой Чарльз провёл с представителем США Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.



Джастин Гэтжи провёл свой последний поединок в ноябре 2021 года, единогласным решением судей победив Майкла Чендлера в соглавном поединке UFC 268.