Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майкл Чендлер отправил в глубокий нокаут Тони Фергюсона во втором раунде на UFC 274

Майкл Чендлер отправил в глубокий нокаут Тони Фергюсона во втором раунде на UFC 274
Комментарии

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся бой основного карда UFC 274, в котором сошлись представители лёгкого веса 36-летний американец Майкл Чендлер и его 38-летний соотечественник Тони Фергюсон.

Бой завершился победой нокаутом в исполнении Чендлера на первых секундах второго раунда. Он отправил своего оппонента в глубокий нокаут резким ударом ноги в голову.

Таким образом, Чендлер сумел оправиться после двух поражений кряду – от Чарльза Оливейры и Джастина Гэтжи. Для Фергюсона же это поражение четвёртым кряду, ранее он проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу.

Напомним, в главном поединке турнира сразятся чемпион промоушена в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра и американец Джастин Гэтжи. Напомним, Оливейра провалил взвешивание, из-за чего лишится чемпионского пояса.

Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.

UFC 2022. UFC 274, Финикс, США
Майкл Чендлер (W) - Тони Фергюсон
08 мая 2022, воскресенье. 06:15 МСК
Окончено
KO
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022