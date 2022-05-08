Намаюнас проиграла Эспарзе в соглавном бою UFC 274 и лишилась титула в минимальном весе
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся титульный бой UFC 274, в котором сошлись представительницы минимального женского веса 29-летняя американка Роуз Намаюнас и её 34-летняя соотечественница Карла Эспарза.
Победу раздельным решением судей (47-48, 49-46, 48-47) одержала Эспарза. Таким образом, она стала обладательницей титула в минимальном женском весе.
Для Эспарзы победа стала 19-й в ММА при шести поражениях. На счету её соотечественницы Роуз Намаюнас — 11 побед и пять поражений.
Напомним, в главном поединке турнира сразятся чемпион промоушена в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра и американец Джастин Гэтжи. Ранее Оливейра провалил взвешивание, из-за чего лишится чемпионского пояса.
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