Дмитрий Бивол защитил титул в полутяжёлом весе в бою с Канело Альваресом

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся бой 31-летнего непобеждённого чемпиона по версии WBA из России Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO) и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса (57-1-2, 39 KO). Поединок прошёл в рамках полутяжёлой весовой категории.

В рамках 12-раундового противостояния победа осталась за российским бойцом Дмитрием Биволом, для которого эта победа стала 20-й в карьере.

Таким образом, Сауль Альварес потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.

«Чемпионат» провёл LIVE-трансляцию поединка.

Стоит отметить, что перед выходом на ринг российского бойца освистали присутствующие на арене болельщики.

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