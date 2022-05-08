Немков считает, что в реванше Бивол переиграет Альвареса по всем параметрам

Российский боец Bellator Вадим Немков поделился мнением о победе соотечественника Дмитрия Бивола в поединке с мексиканским боксёром Саулем Альваресом.



«Ничего не удалось сделать Альваресу! Вторая победа Бивола при реванше? Конечно, россиянин сможет сделать то же самое, переиграть по всем параметрам. Вообще это очень важная победа для российского бокса. Бивол выиграл у одного из самых сильных бойцов в мире. Важная победа! Это очень хорошо», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Бой Бивола и Альвареса продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115-113. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе: