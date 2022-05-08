«Я выиграла этот бой». Намаюнас считает, что судьи несправедливо отдали победу Эспарзе

29-летняя американка Роуз Намаюнас высказалась по поводу своего поражения соотечественнице Карле Эспарзе на UFC 274.

«Я выиграла этот бой. Придерживалась стратегии. Мне кажется, что я нанесла больше ударов. Даже сбила её с ног. Ни один из её тейкдаунов не был значительным. Она нанесла мне один хороший удар. Кроме этого, может быть, с её стороны была пара лоу-киков, но я их даже не почувствовала. Так что чувствую, что я нанесла больший урон, я контролировала бой и горжусь собой, потому что придерживалась своей стратегии. Знаю, как дерётся Эспарза. Во всех боях она выманивает соперниц, чтобы те её атаковали. У неё не было никакой атаки. Она всё время промахивалась по воздуху. Так что считаю, что я выиграла», — приводит слова Намаюнас MMA News.

Для Эспарзы победа стала 19-й в ММА при шести поражениях. На счету её соотечественницы Роуз Намаюнас — 11 побед и пять поражений.