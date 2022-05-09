Стало известно, когда Дональд Серроне завершит карьеру

Американский боец Дональд Серроне, снявшийся с боя с Джо Лозоном, рассказал, что собирается провести ещё два боя в UFC, после чего уйдёт на пенсию.
«Моё сердце разбито. Я не могу поверить, что мне пришлось сделать этот выбор. Вы знаете, что я выбыл только потому, что у меня не было другого выбора. Спасибо UFC и медицинскому отделу за то, что помогли мне, насколько это было возможно.
У меня 48 боёв под эгидой Zuffa. Я огорчён тем, что не смог провести свой 49-й, устроить шоу для всех вас. Мой номер — 50, господа. Я уйду на пенсию, когда у меня будет 50 боёв. Так что мне осталось ещё два боя в UFC. Спасибо, Дана Уайт. Спасибо, Джо Лозон. Спасибо, что поняли и не приняли бой с больным «Ковбоем». Я бы не хотел драться с таким парнем. Вам нужен сильный, здоровый ублюдок. Так что мы ещё встретимся. Как я уже сказал, у «Ковбоя» есть ещё два боя под эгидой Zuffa», — написал Серроне в социальных сетях.
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