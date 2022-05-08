Серроне снялся с боя против Лозона на турнире UFC 274 из-за проблем со здоровьем
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В ночь с 7 на 8 мая в городе Финикс, штат Аризона, проходит турнир UFC 274. В рамках основного карда должен был состояться бой между американцем Дональдом Серроне и соотечественником Джо Лозоном.
Однако, незадолго до боя Серроне был вынужден сняться с турнира из-за болезни, которая не связана с коронавирусом, сообщает Sports.yahoo. О том, будет ли бой перенесён на более поздний срок, не сообщается.
в главном поединке турнира бразилец Чарльз Оливейра встретится с американцем Джастином Гэтжи. Напомним, Оливейра провалил взвешивание, из-за чего лишится чемпионского пояса.
Основной кард:
Чарльз Оливейра — Джастин Гэтжи
Роуз Намаюнас — Карла Эспарза
Майкл Чендлер — Тони Фергюсон
Маурисиу Руа — Овинс Сен-Прё
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