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Серроне снялся с боя против Лозона на турнире UFC 274 из-за проблем со здоровьем

Серроне снялся с боя против Лозона на турнире UFC 274 из-за проблем со здоровьем
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В ночь с 7 на 8 мая в городе Финикс, штат Аризона, проходит турнир UFC 274. В рамках основного карда должен был состояться бой между американцем Дональдом Серроне и соотечественником Джо Лозоном.

Однако, незадолго до боя Серроне был вынужден сняться с турнира из-за болезни, которая не связана с коронавирусом, сообщает Sports.yahoo. О том, будет ли бой перенесён на более поздний срок, не сообщается.

в главном поединке турнира бразилец Чарльз Оливейра встретится с американцем Джастином Гэтжи. Напомним, Оливейра провалил взвешивание, из-за чего лишится чемпионского пояса.

Основной кард:

Чарльз Оливейра — Джастин Гэтжи
Роуз Намаюнас — Карла Эспарза
Майкл Чендлер — Тони Фергюсон
Маурисиу Руа — Овинс Сен-Прё

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