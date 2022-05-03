«Чёрт возьми, я не хочу драться с тобой снова». Гэтжи смотрел на судью, когда бил друга

В ночь с 7 на 8 мая состоится долгожданный турнир UFC 274. В главном бою сойдутся чемпион в лёгком весе Чарльз и бывший временный обладатель пояса Джастин Гэтжи. Кроме того, в основном карде встретятся Дональд Серроне и Джо Лозон. Хотя несколько лет Гэтжи и Серроне пришлось разделить клетку и на время отбросить дружеские сантименты.

Это было в сентябре 2019 года. К тому моменту Ковбой проиграл Тони Фергюсону, и его победная серия из трёх схваток оборвалась. А Джастин, напротив, подходил к встрече с победным стриком из двух поединков, увенчавшихся нокаутом в первом раунде. Пострадали Джеймс Вик и Эдсон Барбоза.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале UFC.

Фаворитом боя был Гэтжи, хотя в рейтинге дивизиона выше располагался Серроне. Бойцы с первых секунд начали выбрасывать одиночные удары и короткие серии. В ходе перестрелки ни у кого не было явного преимущества. К тому же никто из них не прижимался к сетке, в связи с чем их рубка немного напоминала перетягивание канатов. Ковбой работал с дальней дистанции, а Гэтжи стремился к ближней, где ему было комфортнее.

К середине пятиминутки Джастин постепенно начал забирать инициативу в свои руки за счёт побед в разменах и более разнообразной работы в стойке. На последней минуте первого раунда случился ключевой эпизод. Атака Серроне провалилась, и Гэтжи ответил правым оверхендом точно в челюсть. Ковбой упал на колено и сразу же встал, повиснув на своём сопернике. Джастин тут же добавил несколько апперкотов. Дональд снова упал на колени, и его начали беспрепятственно добивать. Гэтжи смотрит на судью в надежде, что он вмешается. После ещё одного выброшенного удара Джерин Валел остановил избиение.

Дональд Серроне и Джастин Гэтжи Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Но поверженному Ковбою остановка показалась преждевременной, что он высказал судье, и ходил возмущённым. Спустя короткий промежуток времени Серроне обнимался со своим другом, словно драки не было.

— Чёрт возьми, я не хочу драться с тобой снова, — сказал Гэтжи во флеш-интервью.

— Ты проделал великолепную работу, — ответил ему Ковбой.



В эти выходные им предстоит выступить на одном турнире в основном карде, но не между собой. Уверены, что они поддержат друг друга.