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Бивол: ценю мнение людей, которые верили в Канело. Это нормально, понимаете?

Бивол: ценю мнение людей, которые верили в Канело. Это нормально, понимаете?
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Непобеждённый чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол высказался по поводу своего боя с мексиканцем Саулем Альваресом.

«У меня есть сообщение для тех, кто ставил на меня. Вы знаете, кто выиграл. Но люди, которые не верили в меня, это просто их мнение, и я ценю его. Они ставили на Канело, они верили в Канело. Это нормально, понимаете? В этом нет никаких проблем.

Я знаю, как люди любят Канело. Он действительно самый большой боец в мире. Он чемпион в четырёх весовых категориях. У него четыре пояса. Конечно, большинство людей на его стороне», – приводит слова Бивола BoxingScene.

Напомним, в поединке с Альваресом Бивол провёл защиту титула в полутяжёлой весовой категории. Альварес же является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Представитель Мексики потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.

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