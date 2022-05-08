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Дмитрий Бивол — Сауль Альварес, победа Бивола, реванш с Канело, достижения Бивола

Бивол — великий боксёр уже сейчас. Его победа над Канело войдёт в историю спорта
Александр Фролов
Победа Бивола над Канело войдёт в историю спорта
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Россиянин отвёл в школу бокса легендарного спортсмена. Это вообще законно?

Что сотворил на наших глазах Дмитрий Бивол? Скромный российский парень стал героем супербоя, победив самого Сауля Альвареса! Бивол не только уверенно защитил титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе, но и сделал это в схватке с одним из главных боксёров современности. Мексиканец по прозвищу Канело — абсолютный чемпион мира во втором среднем весе и крупнейший «денежный мешок» спорта. В его победу над Биволом верили везде, кроме России.

Любопытно, что почти все российские боксёры предрекали успех Дмитрию. Они слишком хорошо знали соотечественника: великолепная техника и незаурядный бойцовский интеллект позволяют Биволу до сих пор оставаться непобеждённым боксёром. И Канело, несмотря на свой фантастический класс, ничего не смог противопоставить козырям россиянина. Который ещё и провёл лучший бой в жизни.

Подобная победа делает Бивола великим боксёром — тут нет никаких сомнений. Дело даже не в результате: скорее, восхищение вызывает уровень бокса, который показал Дмитрий. Он буквально разобрал «гениального» Канело, который в концовке поединка откровенно потерял надежду. И это Альварес, который не проигрывал почти девять лет подряд! Казалось, что мексиканца не сможет одолеть никто. Но против техники и скорости Бивола он оказался бессилен.

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Переиграл и уничтожил. Российский чемпион Бивол деклассировал хвалёного Канело! Переиграл и уничтожил. Российский чемпион Бивол деклассировал хвалёного Канело!

Не смотрите на оценки судей, насчитавших откровенно «слабенькие» 115-113. Это банальное «домашнее судейство», позволившее Альваресу хотя бы сохранить лицо. Лучше посмотрите на статистику ударов. Бивол выбросил 710 ударов, из которых до цели дошло 152. Канело ответил 495 ударами, попав всего 84 раза — почти в два раза меньше. Потрясающий бокс от Бивола! Особенно учитывая, против какой звезды он дрался.

Статистика боя Сауль Альварес — дмитрий Бивол

Статистика боя Сауль Альварес — дмитрий Бивол

Фото: CompuBox

Да, Диме неплохо помогли габариты. Он выше и крупнее Альвареса, которому было сложно проходить сквозь длинные руки Бивола. Но подъём в полутяжёлый вес стал решением мексиканца, россиянин ему ничего не навязывал. Канело уже потребовал реванша — следовательно, он уверен, что «объёмы» Бивола не стали решающим фактором. Потому что второй бой снова пройдёт в полутяжёлом весе.

Победа стала для Бивола юбилейной, 20-й в профессиональном боксе. В его активе победа над Альваресом, чемпионский пояс WBA и ни одного поражения. Это ли не повод считать его великим боксёром? Будь Дима менее скромным, нет сомнений, что титулов у него было бы больше. Нынешний триумф должен придать громадный толчок карьере Бивола — нас ждут очень яркие годы.

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