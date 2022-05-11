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«Говорю тебе, следи за своим языком». Конор опубликовал фото своих тренировок

«Говорю тебе, следи за своим языком». Конор опубликовал фото своих тренировок
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, в котором поделился фотографиями одной из своих тренировок.

«Говорю тебе, следи за своим языком», — написал Макгрегор

Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, сосредоточившись на занятиях в тренажёрном зале.

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