«Говорю тебе, следи за своим языком». Конор опубликовал фото своих тренировок

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, в котором поделился фотографиями одной из своих тренировок.

«Говорю тебе, следи за своим языком», — написал Макгрегор

Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, сосредоточившись на занятиях в тренажёрном зале.

Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.