«Возвращайся в свою фавелу». Макгрегор грубо ответил Оливейре

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на недавнее высказывание в свой адрес бразильского бойца смешанных единоборств Чарльза Оливейры.



«Ещё в октагоне я сказал, что было бы неплохо подраться с Конором. Но помните, что было, когда я был седьмым в рейтинге? Я вызывал каждого из топов, но никто из них не обратил внимания. Настало время других упрашивать меня», — говорил ранее Оливейра.



«Заткнись, бомж, и возвращайся в свою фавелу», — написал Макгрегор в своих социальных сетях.

Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.

Конор Макгрегор показал тяжёлую силовую работу на руки и спину: