Бивола торжественно встретили в Санкт-Петербурге после победы в бою с Канело

Непобеждённый чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол вернулся в Санкт-Петербург после победы в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

Несмотря на позднее время прилёта, Бивола в аэропорту «Пулково» в торжественной обстановке приветствовало большое количество болельщиков. Также нашего чемпиона встречали жена с отцом, генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, боксёр-тяжеловес Сергей Кузьмин, руководство Федерации бокса Санкт-Петербурга.



«Не ожидал, что меня так встретят. Обычно меня встречали самые близкие, семья. Но это, конечно, приятно», — сказал Бивол.

Напомним, в поединке с Альваресом Бивол провёл защиту титула в полутяжёлой весовой категории, Альварес же является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Представитель Мексики потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.



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