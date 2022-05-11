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Бивол рассказал, почему вышел на бой с Канело без российского флага

Бивол рассказал, почему вышел на бой с Канело без российского флага
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Непобеждённый чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол рассказал, почему вышел на бой с мексиканцем Саулем Альваресом без символики России.

«Я изначально был настроен на то, что буду без флага. У нас бой вообще чуть не отменили. Спасибо, что дали хоть отбоксировать», — приводит слова Бивола «Бокс ТВ».

Напомним, в поединке с Альваресом Бивол провёл защиту титула в полутяжёлой весовой категории, Альварес же является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Представитель Мексики потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.

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