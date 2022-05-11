Дрозд: Дацик берёт дурью и агрессией, его сложно назвать боксёром

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд рассказал, с чем связан успех Вячеслава Дацика.



«Дацик побеждает не самых сильных спортсменов. Даже с теми, с кем он выходит, он своей дурью берёт, агрессией. В чём его секрет? Тренируется, видимо, находит мотивацию, энергию. Боксёром его сложно вообще назвать. Так, бойцом без правил, можно так сказать», – сказал Дрозд в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Свой последний бой Дацик провёл с бразильским кикбоксёром Сауло Кавалари. Соперники встречались в полуфинале Гран-при тяжеловесов вечера бокса промоушена PRAVDA. Победа была добыта Вячеславом ещё в первом раунде. Соперники боксировали в ретроперчатках.

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