«Алкаш из ларька» и «Кусок сала». Емельяненко против Дацика — главный фрик-бой года

Александр Емельяненко мастерски держал интригу по поводу своего следующего соперника. Обещал назвать имя оппонента со дня на день, проводил зрительские голосования — но по требованию промоутеров несколько раз переносил дату анонса. После праздников Емельяненко-младший раскрыл завесу тайны — в сентябре он проведёт бой с Вячеславом Дациком по правилам бокса, трансляцию проведут на одном из федеральных каналов.

Лучшего соперника Емельяненко не мог и пожелать: двух скандалистов связывает давняя вражда, что резко поднимает зрительский интерес к поединку. Александр и Вячеслав поругались ещё в 2009 году: брат Последнего императора пообещал «сделать больно» Рыжему Тарзану, который тогда сбежал из психиатрической больницы. Дацик за словом в карман не полез, ответив Емельяненко парой непечатных заявлений.

Вражда, начавшаяся так неожиданно, получилась довольно горячей. По всей видимости, бойцы реально завелись: они регулярно обменивались оскорблениями через прессу и социальные сети, вовсе не сдерживая себя. Особенно часто затрагивалась тюремная тема, хорошо знакомая как Емельяненко, так и Дацику. Вспоминаем самые яркие высказывания противоборствующих сторон.

Емельяненко: «Жирный, толстый кусок сала. Еле дышит. Я не знаю, куда он на меня прыгает? Передайте этой рыжей обезьяне, собаке с муромских лесов… Пусть готовится».

Вячеслав Дацик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дацик: «Я слышал, что у Саши всё плохо. Видел его пару интервью, где он с перепоя что-то мельком говорил. Бухло — зло. До добра не доводит. Он молодец, взял себя в руки, перестал бухать, начал тренироваться, набирать форму. Лучше быть бойцом, чем алкашом и насильником».

Емельяненко: «Хотел бы провести бой с Дациком в Чечне? Да, Дацик там будет числиться в списках без вести пропавших. Вспомнят его молодость, как он бегал с Дёмушкиным по закоулкам и кричал, что он националист, скинхед и рыжая собака».

Дацик: «Форма Емельяненко? Алкаш из ларька. Ему там самое место — бить алкашей у ларька и делить место в очереди за бутылкой».

Про конфликт всё понятно, а что со спортивной составляющей? Многое будет зависеть от текущей формы спортсменов. В первую очередь это касается Александра Емельяненко, чьи проблемы с режимом не являются секретом. Кстати, Дацик, несмотря на бурное прошлое, сейчас намного больше похож на профессионального спортсмена. Рыжий Тарзан упорно тренируется и постоянно дерётся — что очень важно.

В плане таланта Емельяненко одарён куда щедрее, здесь нет никаких сомнений. Вдобавок Александр лучше обучен и обладает быстрыми руками, но его навыки чрезвычайно быстро регрессируют. Дацик берёт грубой силой: мощный удар и постоянная агрессия помогают справиться с большинством соперников. С другой стороны, в боксёрских перчатках Рыжий Тарзан не так опасен, ему больше подходят кулачные бои.

Александр Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По выносливости ветераны примерно равны, в среднем их хватает на два раунда активной работы. Ну и в целом выделить фаворита довольно сложно, при условии, что Александр воздержится от загулов. Поэтому можно констатировать — нас ждёт настоящий бой года с полноценной интригой, во всяком случае, в категории фрик-спорта. Емельяненко и Дацик — это громкие имена с большой историей. Будет интересно.