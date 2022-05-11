Ф. Емельяненко: Шлеменко покусывает моих ребят, будто мы денег заняли и не отдали

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко высказался по поводу конфликта с Александром Шлеменко.



«Александр затронул тему, которой не владеет. Либо у человека просто нет совести совсем. Как показывает его ответ — наверное, второе ближе. Потому что я в СМИ не выливал информацию. Озвучивал только перед членами президиума. К тому же Радмиру эта информация поступила заранее. Я написал заявление, он его не озвучил. Потом кто-то выставил эту информацию в СМИ. Радмир начал говорить, что для него это первоапрельская шутка, что он не знал об этом. Хотя ему положили моё заявление на стол 28 марта — и он его подписал. Габидуллин называет меня братом, божится, бога в свидетели себе берёт… Но он лжёт, просто лжёт.



Я хотел, чтобы эта информация осталась внутри Союза. Ну, если уж она просочилась в СМИ — ладно. А они тут же начали её комментировать, защищаться, переворачивать всё с ног на голову, в свою пользу — что это я её якобы слил. Хотя я не нападал. Они начали на этом очки набирать, популярность. Этим, соответственно, вводят людей в заблуждение. Я же только объяснил: «Я не выливал эту информацию в СМИ, это делаете вы». Человек, имеющий дар рассуждения, сопоставит факты, посмотрит, почитает, что произошло, и поймёт, кто есть кто, кто чем занимается.



Думаю, Александр Шлеменко знает, когда сказать уважительно, а когда — неуважительно. Просто надо почитать все его комментарии. Но мне неприятно, когда Александр начинает поливать Анатолия Токова, который победил его в честном поединке. А Александр говорит: «Ожидал от него большего». Начинает его просто поносить. Ну не можешь ты смириться со своим поражением — не выливай это… Не ставь себя блогером беспринципным. Не знаю, как это назвать даже… Толик победил его в Америке, ничего предвзятого там не было. Судьи были даже не беллаторовские, а атлетической комиссии. Если почитать комментарии Шлеменко — нет-нет да покусывает моих ребят. Мне это неприятно. Мы с моей командой каждый раз переживали за него и его ребят — за Корешкова Андрюху, за Сарнавского Саню. Переживали за них как за своих, как за друзей по команде. А с той стороны всё какие-то обсуждения да осуждения, всё какой-то негатив. Будто мы что-то плохое делаем — денег заняли и не отдали», — приводит слова Фёдора Емельяненко «Спорт-экспресс».