Александр Шлеменко объявил, что не вернётся в Bellator

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал решение не возвращаться в Bellator. Шлеменко — бывший чемпион организации в среднем весе.

«Я не стал возвращаться в Bellator, туда сейчас сложнее вернуться. Потому я дерусь здесь. Я ушёл на российский рынок, здесь интересно. Исторически важно поднимать индустрию. Мы с Магой (Исмаиловым. — Прим. «Чемпионата») поднимаем индустрию, в том числе и в плане гонораров», — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.

Александр Шлеменко свой последний поединок провёл с Артуром Гусейновым в октябре прошлого года на турнире Eagle FC. Тогда он одержал победу единогласным решением судей.

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