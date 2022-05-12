Александр Шлеменко объявил, что не вернётся в Bellator

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал решение не возвращаться в Bellator. Шлеменко — бывший чемпион организации в среднем весе.
«Я не стал возвращаться в Bellator, туда сейчас сложнее вернуться. Потому я дерусь здесь. Я ушёл на российский рынок, здесь интересно. Исторически важно поднимать индустрию. Мы с Магой (Исмаиловым. — Прим. «Чемпионата») поднимаем индустрию, в том числе и в плане гонораров», — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.
Александр Шлеменко свой последний поединок провёл с Артуром Гусейновым в октябре прошлого года на турнире Eagle FC. Тогда он одержал победу единогласным решением судей.
Также посмотрите видео момента подписания контрактов Шлеменко и Исмаилова:
- 12 мая 2022
-
14:11
-
14:10
-
14:08
-
14:05
-
14:05
-
14:02
-
14:01
-
13:58
-
13:56
-
13:53
-
13:49
-
13:45
-
13:42
-
13:35
-
13:32
-
13:29
-
13:22
-
12:53
-
12:49
-
12:19
-
11:26
-
10:14
-
09:17
-
04:23
-
00:44
- 11 мая 2022
-
23:54
-
22:46
-
21:50
-
20:54
-
19:43
-
18:57
-
17:25
-
16:09
-
15:35
-
15:33