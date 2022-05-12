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Александр Шлеменко объявил, что не вернётся в Bellator

Александр Шлеменко объявил, что не вернётся в Bellator
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал решение не возвращаться в Bellator. Шлеменко — бывший чемпион организации в среднем весе.

«Я не стал возвращаться в Bellator, туда сейчас сложнее вернуться. Потому я дерусь здесь. Я ушёл на российский рынок, здесь интересно. Исторически важно поднимать индустрию. Мы с Магой (Исмаиловым. — Прим. «Чемпионата») поднимаем индустрию, в том числе и в плане гонораров», — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.

Александр Шлеменко свой последний поединок провёл с Артуром Гусейновым в октябре прошлого года на турнире Eagle FC. Тогда он одержал победу единогласным решением судей.

Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов. Легенды сразятся за особый пояс. LIVE! Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов. Легенды сразятся за особый пояс. LIVE!

Также посмотрите видео момента подписания контрактов Шлеменко и Исмаилова:

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