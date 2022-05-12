Александр Шлеменко: назовите бойца, который относится к журналистам лучше, чем я

Российский боец MMA Александр Шлеменко заявил, что нет никого лучше него в том, что касается общения с представителями прессы.
«А совесть? В чём я не совестливый человек? Назовите бойца, который лучше относится к журналистам, который трубки берёт, кто отвечает за свои слова. Договорился — делай.
А другие почему-то считают, что они звёзды, а вы должны за ними бегать и ковровую дорожку им выстилать. А я так не делаю. И потому бойцы меня не любят. Наверное, я ломаю систему. Может, их нужно упрашивать, может, деньги им нужно давать, чтобы они открывали свой рот? Это же неправильно. Ты должен оставаться человеком. Это мой главный девиз: «Оставайся человеком в любой ситуации». И мне говорят, что я недостаточно совестливый. И тут думаешь: блин, куда я попал», — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.
- 12 мая 2022
-
15:51
-
15:48
-
15:45
-
15:42
-
15:34
-
15:31
-
15:25
-
15:18
-
15:15
-
15:11
-
14:36
-
14:32
-
14:11
-
14:10
-
14:05
-
14:05
-
14:02
-
14:01
-
13:58
-
13:56
-
13:53
-
13:49
-
13:45
-
13:42
-
13:35
-
13:32
-
13:29
-
13:22
-
12:53
-
12:49
-
12:19
-
11:26
-
10:14
-
09:17
-
04:23