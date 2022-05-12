Александр Шлеменко: назовите бойца, который относится к журналистам лучше, чем я

Российский боец MMA Александр Шлеменко заявил, что нет никого лучше него в том, что касается общения с представителями прессы.

«А совесть? В чём я не совестливый человек? Назовите бойца, который лучше относится к журналистам, который трубки берёт, кто отвечает за свои слова. Договорился — делай.

А другие почему-то считают, что они звёзды, а вы должны за ними бегать и ковровую дорожку им выстилать. А я так не делаю. И потому бойцы меня не любят. Наверное, я ломаю систему. Может, их нужно упрашивать, может, деньги им нужно давать, чтобы они открывали свой рот? Это же неправильно. Ты должен оставаться человеком. Это мой главный девиз: «Оставайся человеком в любой ситуации». И мне говорят, что я недостаточно совестливый. И тут думаешь: блин, куда я попал», — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.