«После второго раунда все будут его жалеть». Исмаилов — про боксёрский бой с Минеевым
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Российский боец MMA Магомед Исмаилов высказался по поводу возможного боксёрского поединка с Владимиром Минеевым.
«Когда Минеев говорит о противостоянии со мной по боксу, всегда отмечает, мол, вам не жалко лысого? Я бы хотел, чтобы меня жалели. Если меня жалко, значит, отношение ко мне хорошее. Но не в случае противостояния по боксу с Минеевым. Тут меня жалеть не надо. Как только второй раунд закончится в нашем противостоянии по боксу, все начнут жалеть Минеева. Кто-то заплачет, может», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.
Напомним, сегодня Исмаилов подписал контракт на бой с Александром Шлеменко. Поединок состоится в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге в августе.
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