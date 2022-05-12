«После второго раунда все будут его жалеть». Исмаилов — про боксёрский бой с Минеевым

Российский боец MMA Магомед Исмаилов высказался по поводу возможного боксёрского поединка с Владимиром Минеевым.



«Когда Минеев говорит о противостоянии со мной по боксу, всегда отмечает, мол, вам не жалко лысого? Я бы хотел, чтобы меня жалели. Если меня жалко, значит, отношение ко мне хорошее. Но не в случае противостояния по боксу с Минеевым. Тут меня жалеть не надо. Как только второй раунд закончится в нашем противостоянии по боксу, все начнут жалеть Минеева. Кто-то заплачет, может», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.

Напомним, сегодня Исмаилов подписал контракт на бой с Александром Шлеменко. Поединок состоится в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге в августе.