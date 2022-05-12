Сен-Пьер: Дана Уайт лгал мне, когда предлагал подраться с Хабибом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, канадец Жорж Сен-Пьер рассказал подробности организации так и не состоявшегося поединка с Хабибом Нурмагомедовым.



«Когда Хабиб завершил карьеру, Дана позвонил мне и спросил, интересен ли мне бой с ним. Я подумал, что было странно такое слышать, потому что я никогда не хотел боя с Хабибом. Я ответил, что мне нужно подумать, потому что мне было интересно, что будет дальше. После звонка промоутера нужно быть готовым к игре в шахматы.



То, как Дана говорил со мной, показывало, что Хабиб согласился драться. Но это не так. В UFC понимали, что мы оба завершили карьеру, так что просто хотели организовать большой бой. Через несколько дней я увидел, что менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз написал, что якобы Сен-Пьер предлагает Хабибу подраться, но Хабиб уже ушёл на пенсию. Дана обманул меня. Сначала они обратились с предложением ко мне, а затем к Хабибу. Сейчас я точно знаю, что он врал мне про этот бой. Сейчас Дана может просто говорить: «Зачем Сен-Пьеру драться в боксе? Он ведь отказался от боя с Хабибом». Хитрый ход», — приводит слова Сен-Пьера Essentially Sports.