Шлеменко: если Фёдор где-то что-то в мой адрес позволит, то ему по возрасту простительно

Российский боец MMA Александр Шлеменко высказался о конфликте с легендарным тяжеловесом Фёдором Емельяненко. Ранее Емельяненко раскритиковал главу Союза MMA России Радмира Габдуллина, затем Шлеменко встал на сторону последнего.



«Давление на судей со стороны Габдуллина? Да я-то как могу это прокомментировать? Я этого не видел. Я не знаю, что там за давление. На самом деле я с Союзом ММА более плотно стал сотрудничать с этого года, когда Радмир меня назначил советником своим. За последнее время я каких-то серьёзных проблем судейских не замечал. Да, есть человеческие ошибки, человеческий фактор всегда присущ — и не только у нас, но и в других странах.



Мне сложно, я не знаю Радмира так хорошо, чтобы его характеризовать. Но на самом деле я из критики вообще ничего не услышал от Фёдора. Конкретики не было, согласитесь. Я так и не понял, в чём Радмир провинился.



Да нет, а какой конфликт у нас с Фёдором? Если Фёдор на меня взъелся, если что-то ему во мне не нравится, то с моей стороны — я как хорошо относился к нему, как поддерживал его всегда… Вы можете посмотреть – ни одного интервью, где я его грязью поливаю. Я такого никогда себе не позволял, я воспитан по-другому. Я как к нему хорошо относился, так и буду. А если Фёдор сам себе это где-то позволит – ну, пускай, ему по возрасту простительно. Но я всегда отвечу. Я себя в обиду не дам», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.