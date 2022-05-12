«Громкие слова про совесть». Шлеменко глубоко обижен на Фёдора Емельяненко

В Москве состоялась пресс-конференция Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова. Два знаменитых бойца встретились, чтобы подписать контракт на очный поединок и поговорить с журналистами. Официальная часть получилась довольно яркой: особенно старались Исмаилов и его друг Вячеслав Василевский, задававший острые вопросы Шлеменко. Зато Александр «зажёг» во время пресс-подхода.

Разумеется, главной темой был заочный конфликт Шлеменко с Фёдором Емельяненко. Легендарные спортсмены поссорились из-за Радмира Габдуллина: Фёдор публично атакует главу Союза ММА России, Шлеменко, будучи советником Габдуллина, выступает в его защиту. Достаточно жёсткие заявления с обеих сторон сыплются едва ли не каждый день. Вот и сегодня Шлеменко не особо сдерживал себя — хотя сохранял привычную вежливость.

«В первую очередь мне было бы интересно услышать, где я поливал Емельяненко грязью. И что личного может быть у меня к Фёдору. Хоть одну вспомните ситуацию, где я бы его не поддержал. Хоть одну. Где я сказал за него плохо, хоть раз. Покажите мне хоть одного человека из команды, когда у Фёдора была сложная ситуация с детскими боями, когда на него полилась грязь. Где хоть один человек из команды, взявший камеру, как блогер, как я, например, кто сказал: «Фёдор, мы с тобой, дай знать, и мы будем в любом месте».

Александр Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самый прикол, согласитесь со мной, как Фёдор стал блогером — так же, как и я. Он считает, что если я даю вам интервью, то это блогинг. Тогда и он теперь блогер. Он должен сейчас взять и пояснить, по идее. Я всё интервью перерыл и не нашёл, где я хоть раз Толю [Токова] грязью поливал (Емельяненко особенно обиделся на Шлеменко за экспертизу боя Анатолия. — Прим. «Чемпионата») или кого-то из его команды. Вот где?»

В какой-то момент Шлеменко и вовсе попытался позвонить Емельяненко-старшему на мобильный телефон, чтобы решить все вопросы. Напомним, когда-то Шторм точно так же позвонил Александру Емельяненко, после чего конфликт оказался исчерпан.

«Я звонил ему, у меня нет его номера [актуального]. Я сегодня звонил ему, смотрите — «Фёдор Емельяненко» [нажимает вызов, звучит фраза «Абонент недоступен»]. Он меняет телефоны. Я не могу дозвониться. Он мне может дозвониться, я не меняю номер. Мне можно позвонить, и я возьму трубку, если не сильно чем-то занят.

Александр Шлеменко Фото: РИА Новости

Вот вы позвоните ему [обращается к журналистам]. Не дозвонитесь. И мне говорят, ты неправ, ты нам не набрал, не позвонил. А как я могу ему позвонить, если он недоступен? Я много раз звонил, свидетель Андрей [Корешков]. Хотел поговорить с человеком, потому что знал, что будут вопросы. А он со мной не разговаривает, он вопросы задаёт. Точнее, он комментирует, да ещё и предъявляет мне вещи серьёзные.

Это второй Емельяненко, которому я звоню? Так первый-то [Александр] взял трубку! И без проблем мы с ним поговорили и всё решили. И у нас умерла история. Я хотел здесь сделать точно так же, при вас, дайте мне трубку, позвоните, я с ним поговорю. Но я не могу этого сделать. Меня из списка вычеркнули. У меня был его телефон, но он поменялся и стал другим».

При этом Шлеменко несколько раз отметил, что не собирается принижать спортивные заслуги Фёдора. Но выразил готовность предъявлять претензии с точки зрения общественного деятеля.

«Специально для хейтеров. Ребята, я никогда не принижал Фёдора как спортсмена. Никогда с ним не зарубался. Мне до его карьеры никогда не дорасти, не повторить. Но с точки зрения общественного деятеля я могу задать вопросы. Вы можете ко мне подойти и сказать: «Ты плохо стараешься». А тут какие-то громкие слова про совесть. Не знаю к чему. Он же не сказал, чем я совесть задел», — резюмировал Шлеменко.

Скорее всего, ответ Фёдора не заставит себя ждать. В последнее время обычно молчаливый Емельяненко внезапно разговорился, охотно высказываясь с разных площадок — как правило, выражая недовольство по разным вопросам. Однако хочется верить, что две легенды российского ММА всё-таки найдут точки соприкосновения и глубоко зароют топор войны. Пусть победит дружба.