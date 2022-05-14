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Сторли победил Пейджа на турнире Bellator и завоевал временный титул в полусреднем весе

Сторли победил Пейджа на турнире Bellator и завоевал временный титул в полусреднем весе
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14 мая в Лондоне (Великобритания) завершился турнир Bellator 281. В главном событии вечера состоялся бой за временный титул в полусреднем весе между англичанином Майклом Пейджем и представителем США Логаном Сторли.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Сторли раздельным решением судей.
Таким образом, Сторли завоевал временный титул в полусреднем весе. Американец одержал 14-ю победу в смешанных единоборствах при одном поражении. Англичанин, в свою очередь, потерпел второе поражение в карьере при 20 победах.

Отметим, изначально Пейдж должен был подраться с украинцем Ярославом Амосовым. Однако, Амосов принял решение не покидать Украину. Ярославу в этом противостоянии предстояло провести защиту пояса.

Bellator 2022. Bellator 281, Лондон, Великобритания
Майкл Пейдж - Логан Сторли (W)
14 мая 2022, суббота. 01:00 МСК
Окончено
SD
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