Сторли победил Пейджа на турнире Bellator и завоевал временный титул в полусреднем весе

14 мая в Лондоне (Великобритания) завершился турнир Bellator 281. В главном событии вечера состоялся бой за временный титул в полусреднем весе между англичанином Майклом Пейджем и представителем США Логаном Сторли.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Сторли раздельным решением судей.

Таким образом, Сторли завоевал временный титул в полусреднем весе. Американец одержал 14-ю победу в смешанных единоборствах при одном поражении. Англичанин, в свою очередь, потерпел второе поражение в карьере при 20 победах.

Отметим, изначально Пейдж должен был подраться с украинцем Ярославом Амосовым. Однако, Амосов принял решение не покидать Украину. Ярославу в этом противостоянии предстояло провести защиту пояса.