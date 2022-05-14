Хильберто Рамирес: я охочусь за Биволом уже два года

Мексиканский боксёр Хильберто Рамирес заявил, что рассчитывает провести бой с россиянином Дмитрием Биволом.
«Я рассчитываю провести бой с Биволом. Я охочусь за ним уже два года. Он может убегать, но ему не спрятаться. Сейчас мне предстоит отборочный бой, после чего я бы встретился с ним. Я лучший полутяжеловес и хотел бы это доказать», — приводит слова Рамиреса BoxingNews24.
В последнем поединке Дмитрий Бивол встречался с Саулем «Канело» Альваресом. Поединок Бивола и Альвареса продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.
Рамирес в своей карьере провёл 43 поединка, не потерпев ни одного поражения.
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