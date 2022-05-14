Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хильберто Рамирес: я охочусь за Биволом уже два года

Хильберто Рамирес: я охочусь за Биволом уже два года
Комментарии

Мексиканский боксёр Хильберто Рамирес заявил, что рассчитывает провести бой с россиянином Дмитрием Биволом.

«Я рассчитываю провести бой с Биволом. Я охочусь за ним уже два года. Он может убегать, но ему не спрятаться. Сейчас мне предстоит отборочный бой, после чего я бы встретился с ним. Я лучший полутяжеловес и хотел бы это доказать», — приводит слова Рамиреса BoxingNews24.

В последнем поединке Дмитрий Бивол встречался с Саулем «Канело» Альваресом. Поединок Бивола и Альвареса продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.

Рамирес в своей карьере провёл 43 поединка, не потерпев ни одного поражения.

Бивол погнался за жирным чеком от Канело. Карьера Димы может пойти под откос после реванша Бивол погнался за жирным чеком от Канело. Карьера Димы может пойти под откос после реванша
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022