Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Спэнн в первом раунде удушающим приёмом победил Куцелабу на UFC Вегас 54

Спэнн в первом раунде удушающим приёмом победил Куцелабу на UFC Вегас 54
Комментарии

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» в эти минуты проходит турнир UFC Вегас 54, в котором в рамках основного карда в соглавном бою сошлись представители полутяжёлого веса – 30-летний американец Райан Спэнн и 28-летний представитель Молодовы Ион Куцелаба.

Поединок завершён победой в исполнении Спэнна в первом раунде удушающим приёмом. Таким образом, Спэнн одержал свою двадцатую победу в профессиональной карьере. Также на его счету семь поражений. У Куцелабы теперь тоже 7 поражений. Но побед за карьеру у него меньше – 16.

Напомним, в главном событии турнира встретятся бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович и Александар Ракич. По итогам взвешивания Блахович оказался чуть тяжелее Ракича, показав на весах результат 93,21 кг против 92,99 кг у Ракича.

UFC 2022. UFC Fight Night (on ESPN 36), Лас-Вегас, США
Райан Спэнн (W) - Ион Куцелаба
15 мая 2022, воскресенье. 07:10 МСК
Окончено
SUB
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022