Спэнн в первом раунде удушающим приёмом победил Куцелабу на UFC Вегас 54

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» в эти минуты проходит турнир UFC Вегас 54, в котором в рамках основного карда в соглавном бою сошлись представители полутяжёлого веса – 30-летний американец Райан Спэнн и 28-летний представитель Молодовы Ион Куцелаба.



Поединок завершён победой в исполнении Спэнна в первом раунде удушающим приёмом. Таким образом, Спэнн одержал свою двадцатую победу в профессиональной карьере. Также на его счету семь поражений. У Куцелабы теперь тоже 7 поражений. Но побед за карьеру у него меньше – 16.



Напомним, в главном событии турнира встретятся бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович и Александар Ракич. По итогам взвешивания Блахович оказался чуть тяжелее Ракича, показав на весах результат 93,21 кг против 92,99 кг у Ракича.