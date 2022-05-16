Фергюсон ищет новую команду после поражения от Чендлера

38-летний американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон сообщил о том, что ищет новую команду.
«Я рассматриваю клубы «Пит Мастер», «Джексон-Винк», «Синдикат» из Вегаса и Институт UFC. Долгое время я думал, что могу справиться сам, не присоединяясь ни к одной команде, и у меня действительно получалось. Я очень долго тренировался индивидуально при помощи нескольких избранных людей, но снова готов стать частью команды. Я снова открыт к тому, чтобы моей подготовкой занимались люди самой высокой квалификации. Это особенно важно в таком спорте, как наш», – приводит слова Фергюсона MMAJunkie.
Напомним, Фергюсон был жёстко нокаутирован Майклом Чендлером ударом ногой в лицо во втором раунде их поединка, который состоялся на прошлой неделе. По словам официальных лиц UFC, экс-чемпион был отправлен в местную больницу и после компьютерной томографии выписан без каких-либо травм. Недавно он опубликовал фотографию из кабинета врача и сообщил, что у него отсутствуют переломы.
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