Непобеждённый немецкий боксёр умер от сердечного приступа во время боя

Непобеждённый немецкий боксёр турецкого происхождения Муса Ямак скончался в возрасте 38 лет, сообщает Bild. Спортсмен потерял сознание в ринге перед началом третьего раунда боя с угандийским спортсменом Хамзой Вандерой. Спортсмен был в срочном порядке госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его жизнь.



Официальной причиной смерти стал сердечный приступ.



Как сообщает источник, болельщики задержали бригаду парамедиков на входе на стадион. Неизвестно, послужило ли это причиной гибели спортсмена. Как сообщили представители мюнхенской полиции, им пришлось отправить сразу несколько патрулей на место проведения боя, чтобы обеспечить безопасную работу бригады скорой помощи.



Ямак выступал на профессиональном ринге с 2017 года, проведя за это время восемь поединков, в которых он одержал восемь побед.