Хабиб высказался о возможном бое Махачева с Оливейрой

Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о потенциальном бое между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Как говорил мой отец: «Когда Хабиб закончит, придёт Ислам». Хорошо, если они хотят Бразилию, никаких проблем. Мы собираемся приехать в Бразилию, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, без проблем. Мы собираемся приехать туда за две недели до боя, снять какой-нибудь большой дом, приехать с большой командой, набрать вес.

Мы собираемся финишировать Чарльза Оливейру в его игре, на бразильской земле. Мы намерены научить всех фанатов, что такое высший контроль, как мы добиваем людей. Мы собираемся забрать пояс и вернуться», — приводит слова Хабиба MMA Junkie.

На счету Махачёва 22 победы и 1 поражение в смешанных единоборствах. На счету Оливейры 33 победы и 8 поражений в MMA.