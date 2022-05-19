Сехудо собирается вернуться в октагон до конца лета

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо намеревается вернуться в октагон до конца лета, сообщает MMA Media. Как сообщает источник, Сехудо заинтересован в поединке за титул в легчайшем весе, а в случае успеха он планирует подняться в полулёгкий вес и стать первым в истории чемпионом в трёх весовых категориях.



Последний поединок Генри Сехудо провёл 9 мая 2020 года, когда техническим нокаутом во втором раунде одолел Доминика Круза и защитил пояс в легчайшем весе. После победы Генри заявил, что прощается со спортом. За оставленный им пояс бились Пётр Ян и Жозе Альдо.



Напомним, Сехудо является также олимпийским чемпионом по вольной борьбе. В 2008 году он завоевал золото Пекина в категории до 55 килограммов, одолев в финальной схватке японского бойца Томохиро Мацунагу.

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