Вадим Финкельштейн: MMA-промоушены в России — убыточный бизнес

Глава лиги M-1 Global Вадим Финкельштейн поделился мнением о финансовых сложностях российских ММА-промоушенов.



«MMA-промоушены в России — убыточный бизнес. Всё держится на энтузиазме и чьей-то поддержке. Хабиба кто-то поддерживает — спонсоры, кто-то ещё. Но в нынешней политической ситуации всё сложно. Можно делать локальные турнира с участием бойцов из дружественных нам стран. Но не получится привезти бойцов из США, Канады, Англии, Нидерландов, Франции, как я делал это раньше. Сейчас это очень трудно. Кроме того, твои трансляции не могут покупать. Посмотрите, на чём зарабатывает UFC — на продаже PPV. А с этим большая проблема», — приводит слова Финкельштейн издание «RT на русском».