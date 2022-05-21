Вадим Финкельштейн: MMA-промоушены в России — убыточный бизнес
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Глава лиги M-1 Global Вадим Финкельштейн поделился мнением о финансовых сложностях российских ММА-промоушенов.
«MMA-промоушены в России — убыточный бизнес. Всё держится на энтузиазме и чьей-то поддержке. Хабиба кто-то поддерживает — спонсоры, кто-то ещё. Но в нынешней политической ситуации всё сложно. Можно делать локальные турнира с участием бойцов из дружественных нам стран. Но не получится привезти бойцов из США, Канады, Англии, Нидерландов, Франции, как я делал это раньше. Сейчас это очень трудно. Кроме того, твои трансляции не могут покупать. Посмотрите, на чём зарабатывает UFC — на продаже PPV. А с этим большая проблема», — приводит слова Финкельштейн издание «RT на русском».
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