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Де Кастро потребовал бой с Фёдором Емельяненко после победы над дос Сантосом

Де Кастро потребовал бой с Фёдором Емельяненко после победы над дос Сантосом
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Боец смешанных единоборств Йорган Де Кастро выразил желание провести бой с россиянином Фёдором Емельяненко.

«Плечо дос Сантоса хрустнуло, я не мог этого не заметить. Можно было воспользоваться этим, пойти в атаку, но я порядочный человек и понимаю, что его ждёт его семья. При всём уважении я прошу вас позволить мне подраться с Фёдором Емельяненко. Если есть возможность договориться с Bellator, я хочу встретиться с Фёдором Емельяненко. Я готов подписать контракт хоть завтра», — приводит слова Йоргана Де Кастро MMAFighting.

Напомним, Де Кастро встречался с Джуниором дос Сантосом на турнире промоушена Eagle FC 47, который принадлежит российскому экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Де Кастро одержал победу техническим нокаутом. Дос Сантос получил вывих плеча, из-за чего и не смог продолжить бой.

Дос Сантос проиграл хитрому пухлику из UFC. Но Хабиб всё равно хочет бой с Фёдором. Видео Дос Сантос проиграл хитрому пухлику из UFC. Но Хабиб всё равно хочет бой с Фёдором. Видео
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