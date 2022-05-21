Де Кастро потребовал бой с Фёдором Емельяненко после победы над дос Сантосом

Боец смешанных единоборств Йорган Де Кастро выразил желание провести бой с россиянином Фёдором Емельяненко.
«Плечо дос Сантоса хрустнуло, я не мог этого не заметить. Можно было воспользоваться этим, пойти в атаку, но я порядочный человек и понимаю, что его ждёт его семья. При всём уважении я прошу вас позволить мне подраться с Фёдором Емельяненко. Если есть возможность договориться с Bellator, я хочу встретиться с Фёдором Емельяненко. Я готов подписать контракт хоть завтра», — приводит слова Йоргана Де Кастро MMAFighting.
Напомним, Де Кастро встречался с Джуниором дос Сантосом на турнире промоушена Eagle FC 47, который принадлежит российскому экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Де Кастро одержал победу техническим нокаутом. Дос Сантос получил вывих плеча, из-за чего и не смог продолжить бой.
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