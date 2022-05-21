Александр Сарнавский победил Хердесона Батисту на турнире АСА 139 за 42 секунды
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Российский боец смешанных единоборств Александр Сарнавский одержал победу в поединке с бразильским бойцом Хердесоном Батистой. Бой прошёл в качестве согланого события турнира ACA 139 в Москве.
Поединок завершился уже через 42 секунды — Сарнавский успешно перевёл соперника в партер, где провёл добивание. Рефери был вынужден остановить поединок, присудив победу Сарнавскому техническим нокаутом.
Для Сарнавского эта победа стала 40-й в карьере при восьми поражениях. Предыдущий бой провел в сентябре 2021 года на турнире ACA 129, выиграв у Рашида Магомедова раздельным решением судей.
Батиста на турнире ACA 132 победил Левана Макашвили единогласным решением судей. Поражение от Сарнавского стало пятым в его карьере при 17 победах.
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