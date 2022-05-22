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Результаты всех боёв UFC Вегас 55 с главным поединком Холм – Виейра

Результаты всех боёв UFC Вегас 55 с главным поединком Холм – Виейра
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В ночь с 21 на 22 мая мск прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 55, в главном событии которого встречались бразильская спортсменка Кетлен Виейра и представительница США Холли Холм.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех поединков турнира.

Основной кард:

Кетлин Виейра победила Холли Холм раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).

Мишель Перейра победил Сантьяго Понзиниббио раздельным решением судей (28-29, 30-27, 29-28)

Чиди Нжокуани одолел Душко Тодоровича нокаутом (Раунд 1, 4:48)

Табата Риччи победила Полиану Виану единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)

Юн Ёнг Парк побелил Эрика Андерса раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28)

Джозеф Холмс одолел Алена Амедовски удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 1:04)

Жаилтон Алмейда победил Паркера Портера удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 4:35)

Урош Медич победил Омара Моралеса техническим нокаутом (Раунд 2, 3:05)

Джонатан Мартинез победил Винса Моралеса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Чейс Хупер победил Фелипе Колареса техническим нокаутом (Раунд 3, 3:00)

Сэм Хьюз одолела Элис Рид техническим нокаутом (Раунд 3, 3:52)

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