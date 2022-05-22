«Я буду бороться или боксировать». Исмаилов обратился к Шлеменко

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал новый ролик в социальных сетях, в котором в шуточной форме обратился к соотечественнику Александру Шлеменко.
Последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36). Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения, а один бой закончился вничью.
Что касается Шлеменко, то свой последний бой он провёл с Артуром Гусейновым. Бойцы встречались в главном событии турнира по смешанным единоборствам Eagle FC 42. Победу единогласным судейским решением праздновал Александр. Вскоре после боя Шлеменко признался, что в ходе противостояния сломал руку.
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