«Я буду бороться или боксировать». Исмаилов обратился к Шлеменко

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал новый ролик в социальных сетях, в котором в шуточной форме обратился к соотечественнику Александру Шлеменко.

Последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36). Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения, а один бой закончился вничью.

Что касается Шлеменко, то свой последний бой он провёл с Артуром Гусейновым. Бойцы встречались в главном событии турнира по смешанным единоборствам Eagle FC 42. Победу единогласным судейским решением праздновал Александр. Вскоре после боя Шлеменко признался, что в ходе противостояния сломал руку.