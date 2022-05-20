Андрей Корешков обратился к Александру Шлеменко

Российский боец Bellator Андрей Корешков разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил своего соотечественника Александра Шлеменко с днём рождения. Сегодня, 20 мая, Александру исполнилось 38 лет.
«Сегодня день рождения у Александра Шлеменко! Хочу пожелать Александру крепкого здоровья! Удачи во всём и всегда! Достичь всех поставленных целей и не останавливаться! Продолжать и дальше нести правильный пример миллионам людей, заряжать и мотивировать их! Оставаться таким же активным и энергичным! Всех благ и ещё раз с днём рождения!» — написал Корешков.
Последний поединок Шлеменко провёл с Артуром Гусейновым. Бойцы встречались в главном событии турнира по смешанным единоборствам Eagle FC 42. Победу единогласным судейским решением праздновал Александр. Вскоре после боя Шлеменко признался, что в ходе противостояния сломал руку.
С Магомеда Исмаилова спросили за виниры:
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