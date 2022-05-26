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Энтони Джошуа пригрозил сломать челюсти оскорбившим его студентам

Энтони Джошуа пригрозил сломать челюсти оскорбившим его студентам
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Британский боксёр Энтони Джошуа жёстко отреагировал на оскорбления в его сторону от студентов Университета Лафборо (графство Лестершир, Англия).

«Помните, что вы болтаете — но когда я приведу сюда людей и начну ломать ваши стеклянные челюсти, никому из вас это не понравится. Когда ваши челюсти начнут ломаться и люди начнут выгонять вас из этого универа, никому из вас это не понравится. Следите за своими языками, потому что иногда вы не знаете, с кем разговариваете. Вся эта публичная чушь — я в ней не участвую», — сказал Джошуа.

По сообщениям The Sun, группа пьяных студентов начала оскорблять спортсмена, когда он проходил мимо их общежития. Молодые люди обвиняли Джошуа в том, что он боится встретиться с Тайсоном Фьюри.

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