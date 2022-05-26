Хабиб рассказал, какое качество отличает чемпиона от обычного бойца

33-летний бывший российский боец и экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о главном качестве, которым должен обладать чемпион.

«Разница между бойцами и чемпионами заключается в том, что чемпионы могут справиться с прессингом. Есть много бойцов, но не все они могут стать чемпионами. Ты можешь стать чемпионом только в том случае, если научишься справляться со всем этим давлением. Ты берешь это давление, и направляешь его в правильную сторону. Ты можешь его использовать. В этом разница между просто бойцами и чемпионами.

Я знал, как с этим справиться, и как это контролировать, и я использовал этот прессинг для своего успеха. Многие бойцы, выходя в октагон, не могут контролировать себя, когда на них смотрят миллионы и оказывается давление. Но когда ты чувствуешь, что можешь это не только контролировать, но и использовать против своего соперника, ты побеждаешь», — сказал Хабиб на YouTube-канале Брайана Робертса.