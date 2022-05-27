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Алексей Папин нокаутировал Дилана Прашовича

Алексей Папин нокаутировал Дилана Прашовича
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Российский боксёр Алексей Папин одержал победу над черногорским спортсменом Диланом Прашовичем. Бой проходил в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и завершился победой россиянина нокаутом во втором раунде.

34-летний Алексей Папин перед этим в последний раз выходил на ринг в апреле прошлого года, когда победил Вацлава Пейсара техническим нокаутом в первом раунде. На его счету 14 поединков, в которых он одержал 13 побед и потерпел одно поражение.

Дилан Прашович в последний раз проводил бой в декабре 2021 года, уступив Исааку Чемберлену нокаутом в первом раунде. Поражение от Папина стало вторым в его карьере при 15 победах (12 из них — нокаутом).

В соглавном поединке вечера россиянин Михаил Мохнаткин победил соотечественника Ислама Каримова единогласным решением судей.

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