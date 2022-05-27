Алексей Папин нокаутировал Дилана Прашовича

Российский боксёр Алексей Папин одержал победу над черногорским спортсменом Диланом Прашовичем. Бой проходил в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и завершился победой россиянина нокаутом во втором раунде.
34-летний Алексей Папин перед этим в последний раз выходил на ринг в апреле прошлого года, когда победил Вацлава Пейсара техническим нокаутом в первом раунде. На его счету 14 поединков, в которых он одержал 13 побед и потерпел одно поражение.
Дилан Прашович в последний раз проводил бой в декабре 2021 года, уступив Исааку Чемберлену нокаутом в первом раунде. Поражение от Папина стало вторым в его карьере при 15 победах (12 из них — нокаутом).
В соглавном поединке вечера россиянин Михаил Мохнаткин победил соотечественника Ислама Каримова единогласным решением судей.
- 27 мая 2022
-
23:49
-
22:24
-
21:42
-
20:46
-
19:56
-
19:00
-
18:45
-
17:45
-
16:44
-
16:00
-
15:39
-
14:49
-
14:41
-
14:07
-
14:03
-
13:38
-
12:41
-
11:38
-
11:06
-
10:18
-
10:05
-
09:16
-
00:53
- 26 мая 2022
-
22:50
-
21:36
-
20:53
-
19:31
-
19:12
-
18:51
-
17:56
-
16:47
-
16:40
-
16:11
-
15:31
-
14:22